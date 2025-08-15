Трамп допустил, что США предложат Украине какие-то гарантии, но не через НАТО

Президент США Дональд Трамп сказал, что потенциально готов предложить Украине какие-то гарантии безопасности, но это будет "не в форме НАТО".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время общения со СМИ на борту президентского самолета по дороге на Аляску, на саммит с главой Кремля.

Трампа спросили, возможно ли, что США предоставят Украине какие-то гарантии безопасности, наряду с европейскими партнерами.

"Не в форме НАТО, потому что, вы знаете, что есть вещи, которых не произойдет. Но да, вместе с Европой – такая возможность есть", – ответил Трамп.

Это подтверждает позицию, которую пересказал президент Франции Эмманюэль Макрон после общения Трампа с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа.

Также Трамп подтвердил, что в разговоре с Путиным будет подниматься вопрос украинских территорий, однако он "не будет вести переговоры от имени Украины".