Трамп перед Аляскою повторив погрозу щодо "серйозних економічних наслідків" для Путіна

Американський президент Дональд Трамп перед самітом з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці повторив, що Путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи на саміт, пише "Європейська правда".

Журналістка запитала у Трампа щодо того, що він мав на увазі, коли раніше цього тижня говорив, що Путін зіштовхнеться із серйозними наслідками, якщо американський лідер відчує, що очільника Кремля не зацікавлений у закінченні війни в Україні.

"Серйозні економічні наслідки. Так, вони будуть дуже серйозними. Я роблю це не заради свого здоров'я. Мені це не потрібно", – сказав він.

Трамп наголосив, що робить це, аби "врятувати багато життів".

Напередодні Трамп висловив готовність ввести додаткові санкції проти Росії, якщо перемовини на Алясці не будуть успішними.

Також він запевнив, що прямує на саміт з очільником Кремля для того, аби посадити Україну та Росію за стіл переговорів, а не ухвалювати рішення щодо території України без її участі.