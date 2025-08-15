Трамп перед Аляской повторил угрозу о "серьезных экономических последствиях" для Путина

Американский президент Дональд Трамп перед саммитом с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске повторил, что Путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, направляясь на саммит, пишет "Европейская правда".

Журналистка спросила у Трампа о том, что он имел в виду, когда ранее на этой неделе говорил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если американский лидер почувствует, что глава Кремля не заинтересован в окончании войны в Украине.

"Серьезные экономические последствия. Да, они будут очень серьезными. Я делаю это не ради своего здоровья. Мне это не нужно", – сказал он.

Трамп подчеркнул, что делает это, чтобы "спасти много жизней".

Накануне Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если переговоры на Аляске не будут успешными.

Также он заверил, что направляется на саммит с главой Кремля для того, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров, а не принимать решения по территории Украины без ее участия.