ЦВК Молдови зобов’язала дві партії сплатити у бюджет близько 15 тисяч євро

Центральна виборча комісія Молдови зобов’язала дві партії сплатити до бюджету близько 15 тисяч євро після перевірок і виявлених порушень.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія нагадала, що виявила порушення у фінансуванні партій "Відродження", "Перемога", "Шанс" та "Альтернативна сила порятунку Молдови", а також партію Вікторії Фуртуне і передасть матеріали про це в Антикорупційну прокуратуру та Мін’юст.

Під час перевірки з’ясувалось, що партії проводили політичні заходи без документальних підтверджень законності використання приблизно 3 млн леїв.

У зв’язку з виявленими порушеннями партію "Відродження", що входить до проросійського блоку "Перемога" олігарха-втікача Шора, зобов’язали сплатити до бюджету понад 79 тисяч леїв (понад 4 тисячі євро), які вона отримала як пожертви від фізосіб з порушенням законодавства.

Партію Вікторії Фуртуне, що позиціонує себе як незалежна кандидатка, зобов’язали сплатити майже 230 тисяч леїв (біля 11,8 тисяч євро), які не були вказані у звітності про фінансування виборчої кампанії та використані з порушенням законодавства.

Кошти потрібно перерахувати до вечора 19 серпня.

Нагадаємо, після перевірки ЦВК Молдови запропонувала розпустити партії з блоку Шора через виявлені порушення.

Шор зі свого боку анонсував безстрокові антивладні протести, перший з яких запланований на 16 серпня.

Перед цим Центральна виборча комісія Молдови не допустили до участі у виборах блок "Перемога" та виключила три з його партій із переліку політсил, допущених до участі у парламентських виборах 28 вересня.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.