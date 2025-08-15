ЦИК Молдовы обязала две партии выплатить в бюджет около 15 тысяч евро

Центральная избирательная комиссия Молдовы обязала две партии выплатить в бюджет около 15 тысяч евро после проверок и выявленных нарушений.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия напомнила, что выявила нарушения в финансировании партий "Возрождение", "Победа", „Шанс" и "Альтернативная сила спасения Молдовы", а также партию Виктории Фуртуне и передаст материалы об этом в Антикоррупционную прокуратуру и Минюст.

В ходе проверки выяснилось, что партии проводили политические мероприятия без документальных подтверждений законности использования примерно 3 млн леев.

В связи с выявленными нарушениями партию "Возрождение", входящую в пророссийский блок "Победа" беглого олигарха Шора, обязали выплатить в бюджет более 79 тысяч леев (более 4 тысяч евро), которые она получила в качестве пожертвований от физических лиц с нарушением законодательства.

Партию Виктории Фуртуне, позиционирующей себя как независимый кандидат, обязали выплатить почти 230 тысяч леев (около 11,8 тысяч евро), которые не были указаны в отчетности о финансировании избирательной кампании и использованы с нарушением законодательства.

Средства необходимо перечислить до вечера 19 августа.

Напомним, после проверки ЦИК Молдовы предложила разобрать партии из блока Шора из-за выявленных нарушений.

Шор со своей стороны анонсировал бессрочные антивластные протесты, первый из которых запланирован на 16 августа.

Перед этим Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила к участию в выборах блок "Победа" и исключила три из его партий из списка политсил, допущенных к участию в парламентских выборах 28 сентября.

