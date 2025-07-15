Молдовська політикиня, яка зазіхнула на Одещину, обурилась санкціям ЄС проти себе

Політикиня з групи молдовського олігарха-втікача Ілана Шора Вікторія Фуртуне, яка у вівторок потрапила під санкції Європейського Союзу, заявила про наміри оскаржити їх у суді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала на Facebook.

За словами Фуртуне, "групи в Брюсселі безсоромно і відкрито, за колоніальними традиціями, вирішили самі обирати, хто має керувати нашою суверенною країною".

Вона пообіцяла оскаржити рішення Ради ЄС, яким були запроваджені санкції проти неї, в Суді Європейського Союзу.

"Тим більше, що на рівні Суду ЄС сформувалася єдина практика щодо зловживання санкціями проти молдовських політиків на основі чуток у кишеньковій пресі режиму з метою їх політичного підпорядкування", – додала Фуртуне.

Нагадаємо, Рада ЄС у вівторок наклала санкції на сімох осіб і трьох організацій, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету і незалежності Молдови. Йдеться про людей з оточення олігарха-втікача Ілана Шора. До нього увійшла і Вікторія Фуртуне.

У минулому Вікторія Фуртуне була прокуроркою. Минулого року вона зняла свій передвиборчий ролик з голубом в руках у центрі Тирасполя – столиці невизнаного Придністров’я.

Під час та після кампанії з'явилися численні докази того, що вона діяла в інтересах групи одіозного Ілана Шора – засудженого у Молдові ексолігарха, який переховується у Москві та продовжує керувати групою впливу Кремля у Молдові. Фуртуне тоді не заперечила докази зв'язку з Шором, зазначивши лише, ще не вважає таку підтримку злочином.

Цього року Фуртуне очолила формально незалежну партію "Молдова Маре" ("Велика Молдова") і нещодавно оскандалилась прагненням повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.