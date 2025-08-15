У Туреччині затримали мера району Стамбула та десятки посадовців у "справі про корупцію"

Турецька влада у п’ятницю, 15 серпня, затримала мера району Бейоглу в Стамбулі Інана Гюнея та близько 40 інших посадовців у межах розслідування справи про корупцію.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Серед затриманих – кілька близьких помічників Гюнея, зокрема його охоронець та радники. Гюней є представником головної опозиційної Республіканської народної партії.

Його арешт відбувся через п’ять місяців після ув’язнення популярного опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, також члена опозиційної партії. Імамоглу, головний політичний суперник президента Реджепа Тайїпа Ердогана і кандидат на виборах 2028 року, називає звинувачення політично мотивованими.

Попри заяви уряду, що арешти не пов’язані з політикою, правозахисні організації вважають їх спробою зупинити зростання впливу опозиції.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

У червні Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання, стверджуючи, що пізня зміна місця проведення засідання була незаконною.

Та справа стосувалася коментарів Імамоглу щодо судового переслідування інших посадовців з його Республіканської народної партії і є однією з численних кримінальних звинувачень, висунутих проти нього.

16 липня у Туреччині Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

