У Швеції внаслідок стрілянини неподалік мечеті загинув чоловік

У п'ятницю, 15 серпня, в шведському місті внаслідок стрілянини неподалік мечеті загинув чоловік.

Про це пише Reuters із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Пообіді у п’ятницю, 15 серпня, двоє людей зазнали поранень внаслідок стрілянини поблизу мечеті у шведському місті Еребру. Як стверджували очевидці, інцидент стався незабаром після того, як люди покидали будівлю після молитви.

Пізніше правоохоронці повідомили, що один чоловік загинув, а інший – перебуває у лікарні із пораненнями.

"Хочу наголосити, що наразі ми не бачимо жодного зв'язку з мечеттю. З іншого боку, ми бачимо зв'язок із злочинними угрупованнями", – заявив журналістам речник поліції.

Принаймні одного підозрюваного бачили, коли він залишав місце події, хоча поліція заявила, що поки що нікого не затримано. Поліція заявила, що справу розслідують як вбивство та замах на вбивство.

"З огляду на поточну ситуацію щодо стрілянини в Еребру, вважається, що інцидент пов'язаний із кримінальним середовищем", – додали правоохоронці.

Швеція вже більше десяти років страждає від бандитського насильства, а кількість смертельних стрілянин є однією з найвищих у Європі.

Наприкінці червня шведський уряд оголосив про наміри змінити законодавство про зброю, серед іншого обмеживши доступ до деяких видів самозарядної зброї.

Ідеться насамперед про гвинтівку AR-15, про заборону доступу до якої уряд Швеції заявив після смертельного теракту в Еребру у лютому 2025 року, внаслідок якого загинули 11 людей.