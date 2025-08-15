Трамп зустрівся з Путіним

На військовій базі міста Анкоридж на Алясці зустрілися американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін.

Про це пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 15 серпня, Трамп та Путін зустрілися на військовій базі міста Анкоридж на Алясці. Ця зустріч – перша за цієї каденції американського президента.

Трамп потиснув руку Путіну, вони перекинулися словами. Як пише AP, коли Трамп і Путін потиснули один одному руки – над ними пролетіли винищувачі F-22 і бомбардувальники B2.

На борту президентського літака Трамп спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО.

Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

