Трамп встретился с Путиным

На военной базе города Анкоридж на Аляске встретились американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом пишет "Европейская правда".

В пятницу, 15 августа, Трамп и Путин встретились на военной базе города Анкоридж на Аляске. Эта встреча – первая за время пребывания американского президента в должности.

Трамп пожал руку Путину, они обменялись несколькими словами.

На борту президентского самолета Трамп пообщался с СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.

Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

