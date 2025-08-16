Німецькі політики переконані: саміт на Алясці вигідний тільки Путіну

Низка німецьких політиків після зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним висловили переконання, що від саміту на Алясці найбільше виграв саме господар Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Одними з перших підсумків саміту прокоментували у блоці Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Зокрема, як заявив заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген, Трамп хотів домогтися припинення вогню в Україні, однак Путін у цьому не зацікавлений.

"Він (Путін. – Ред.) хоче знищити Україну і вважає, що може досягти цього воєнним шляхом", – додав Реттген.

На його думку, Путін "вийшов переможцем із саміту, оскільки отримав від президента США дипломатичну підтримку, яку ще зовсім недавно неможливо було навіть уявити, і вкотре зумів відмовити Трампа від загрози санкцій".

Представник блоку ХДС/ХСС у комітеті Бундестагу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер сказав, що саміт на Алясці "не дав хорошого результату" і "був більше схожий на Чорну п'ятницю".

За підсумками зустрічі немає ні припинення вогню, ні серйозних домовленостей, а є "тільки запрошення Трампа до Москви", продовжив Кізеветтер.

Він зазначив, що завдяки саміту Путін знову представив себе як рівний США на міжнародній арені.

"Путіну це однозначно вдалося. Він здається реабілітованим, а війна тим часом продовжується", – наголосив Кізеветтер.

Він закликав Європу "звільнитися від гніту США в цьому питанні" і самим надати Україні військову підтримку.

Німецька євродепутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн після зустрічі Трампа з Путіним заявила, що "єдність Заходу викинута на смітник найпізніше з сьогоднішньої ночі".

"На одному боці ми маємо Росію та інших лиходіїв, які ведуть війну, анексують, вбивають без притягнення до відповідальності. А на іншій – США під владою Трампа, у якого зовсім збився компас цінностей. І лише своє его він висуває на перший план", – зазначила Штрак-Ціммерманн.

Путін "знову опиняється на червоній килимовій доріжці міжнародної арени", а Трамп вкотре "не може реалізувати свої недавні обіцянки", підкреслила вона.

Представниця німецьких "зелених" Зара Нанні вважає, що саміт на Алясці зробив ситуацію в Європі більш невизначеною.

Вона також заявила, що Путін став переможцем за підсумками саміту.

"Думаю, Європі час ясно зрозуміти: ми повинні знайти важелі, які працюватимуть навіть у тому випадку, якщо американці більше не в нашій команді", – додала депутатка.

Як відомо, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".