Немецкие политики убеждены: саммит на Аляске выгоден только Путину

Ряд немецких политиков после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным выразили убеждение, что от саммита на Аляске больше всего выиграл именно хозяин Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Одними из первых итоги саммита прокомментировали в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

В частности, как заявил заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген, Трамп хотел добиться прекращения огня в Украине, однако Путин в этом не заинтересован.

"Он (Путин. – Ред.) хочет уничтожить Украину и считает, что может достичь этого военным путем", – добавил Реттген.

По его мнению, Путин "вышел победителем из саммита, поскольку получил от президента США дипломатическую поддержку, которую еще совсем недавно невозможно было даже представить, и в очередной раз сумел отговорить Трампа от угрозы санкций".

Представитель блока ХДС/ХСС в комитете Бундестага по внешней политике Родерих Кизеветтер сказал, что саммит на Аляске "не дал хорошего результата" и "был больше похож на Черную пятницу".

По итогам встречи нет ни прекращения огня, ни серьезных договоренностей, а есть "только приглашение Трампа в Москву", продолжил Кизеветтер.

Он отметил, что благодаря саммиту Путин снова представил себя как равного США на международной арене.

"Путину это однозначно удалось. Он кажется реабилитированным, а война тем временем продолжается", – подчеркнул Кизеветтер.

Он призвал Европу "освободиться от гнета США в этом вопросе" и самой оказать Украине военную поддержку.

Немецкая евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после встречи Трампа с Путиным заявила, что "единство Запада выброшено на свалку самое позднее с сегодняшней ночи".

"На одной стороне мы имеем Россию и других злодеев, которые ведут войну, аннексируют, убивают без привлечения к ответственности. А на другой – США под властью Трампа, у которого совсем сбился компас ценностей. И только свое эго он выдвигает на первый план", – отметила Штрак-Циммерманн.

Путин "снова оказывается на красной ковровой дорожке международной арены", а Трамп в очередной раз "не может реализовать свои недавние обещания", подчеркнула она.

Представительница немецких "зеленых" Зара Нанни считает, что саммит на Аляске сделал ситуацию в Европе более неопределенной.

Она также заявила, что Путин стал победителем по итогам саммита.

"Думаю, Европе пора ясно понять: мы должны найти рычаги, которые будут работать даже в том случае, если американцы больше не в нашей команде", – добавила депутат.

Как известно, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

