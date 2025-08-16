Прем'єр Нідерландів: підтримка України і тиск на РФ лишаються надзвичайно важливими

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Владіміром Путіним наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Схооф написав в Х.

Очільник уряду Нідерландів зазначив, що вітає зусилля Трампа щодо досягнення міцного миру в Україні.

"Приємно бачити, що тепер з'явилася перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", – зауважив він.

За словами прем’єра Нідерландів, позитивним кроком є також те, що "Європа і США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки".

Він пообіцяв, що Нідерланди й надалі відіграватимуть активну роль у "коаліції рішучих".

"Наша незмінна військова, фінансова та політична підтримка України і тиск на Росію, у тому числі у вигляді жорстких санкцій, як і раніше, лишаються життєво необхідними", – резюмував Схооф.

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Повідомляли також, що Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".