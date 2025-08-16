Премьер Нидерландов: поддержка Украины и давление на РФ остаются чрезвычайно важными

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и давления на РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Схооф написал в Х.

Глава правительства Нидерландов отметил, что приветствует усилия Трампа по достижению прочного мира в Украине.

"Приятно видеть, что теперь появилась перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы. Переговоры могут проводиться только с Украиной", – отметил он.

По словам премьера Нидерландов, позитивным шагом является также то, что "Европа и США совместно работают над необходимыми гарантиями безопасности".

Он пообещал, что Нидерланды и в дальнейшем будут играть активную роль в "коалиции решительных".

"Наша неизменная военная, финансовая и политическая поддержка Украины и давление на Россию, в том числе в виде жестких санкций, по-прежнему остаются жизненно необходимыми", – резюмировал Схооф.

СМИ ранее сообщали, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Сообщалось также, что Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".