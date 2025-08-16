NYT: Трамп запросив європейських лідерів у Білий дім разом із Зеленським

Європейські лідери також запрошені на зустріч між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським, яка запланована у Білому домі на понеділок.

Про це повідомляє The New York Times, інформує "Європейська правда".

Як зазначає видання, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає територіальні поступки України.

Неназвані посадовці заявили, що Трамп обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, і європейські лідери запрошені взяти участь у цій зустрічі.

Офіційні особи підкреслили, що рішення про свої території ухвалюватиме Україна, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Посадовці також додали, що Трамп не згадав під час розмови з європейськими лідерами про запровадження будь-яких додаткових санкцій або економічного тиску на Росію. Однак європейські лідери підкреслили, що будуть продовжувати санкції та економічний тиск на Росію доти, доки не припиняться вбивства, сказало одне із джерел.

За даними агентства Bloomberg, кремлівський правитель Владімір Путін вимагає від української сторони поступитися контролем над усією територією Донбасу.

Росія ж натомість відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".