NYT: Трамп пригласил европейских лидеров в Белый дом вместе с Зеленским

Европейские лидеры также приглашены на встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которая запланирована в Белом доме на понедельник.

Об этом сообщает The New York Times, информирует "Европейская правда".

Как отмечает издание, Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает территориальные уступки Украины.

Неназванные чиновники заявили, что Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.

Официальные лица подчеркнули, что решение о своих территориях будет принимать Украина, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

Чиновники также добавили, что Трамп не упомянул во время разговора с европейскими лидерами о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на Россию. Однако европейские лидеры подчеркнули, что будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию до тех пор, пока не прекратятся убийства, сообщил один из источников.

По данным агентства Bloomberg, кремлевский правитель Владимир Путин требует от украинской стороны уступить контроль над всей территорией Донбасса.

Россия же в свою очередь откажется от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".