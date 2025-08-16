Фіцо висловився про зустріч Трампа з Путіним у дусі кремлівської пропаганди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним, використав тези з риторики Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У своєму відеозверненні Фіцо говорив, зокрема, про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", – сказав словацький прем’єр.

Видання нагадує, що Путін регулярно говорить про "першопричини" розв’язаної ним війни, використовуючи цю фразу, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення, оскільки, на думку російського правителя, Україна становила загрозу безпеці РФ.

Востаннє глава Кремля вжив цю фразу в п'ятницю після зустрічі з Трампом на Алясці, пославшись на прагнення України вступити в НАТО і неправдиві твердження про те, що український уряд очолюють нацисти.

Фіцо ж своєю чергою стверджує, що саміт на Алясці "дозволив вирішити кілька завдань".

"Вперше було відкинуто чорно-біле бачення військового конфлікту в Україні", – сказав він.

Крім того, за його словами, зустріч Трампа з Путіним "дала старт нормалізації відносин між Росією і Сполученими Штатами".

На думку очільника уряду Словаччини, ця зустріч "схоже, стерла єдину обов'язкову позицію щодо війни, яку так твердо просувала адміністрація Байдена і як і раніше просуває група впливових гравців в Європейському Союзі".

Саміт "показав дзеркало тим європейським лідерам, які хочуть нової залізної завіси між Європою і Росією", сказав Фіцо, зазначивши, що санкції проти російського керівництва не допоможуть.

Його заява перегукується із коментарем угорського прем’єра Віктора Орбана, який раніше сказав, що після саміту на Алясці "світ став безпечнішим".

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".