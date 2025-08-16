Фицо высказался о встрече Трампа с Путиным в духе кремлевской пропаганды

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным, использовал тезисы из риторики Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В своем видеообращении Фицо говорил, в частности, о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", – сказал словацкий премьер.

Издание напоминает, что Путин регулярно говорит о "первопричинах" развязанной им войны, используя эту фразу, чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение, поскольку, по мнению российского правителя, Украина представляла угрозу безопасности РФ.

Последний раз глава Кремля употребил эту фразу в пятницу после встречи с Трампом на Аляске, сославшись на стремление Украины вступить в НАТО и ложные утверждения о том, что украинское правительство возглавляют нацисты.

Фицо же, в свою очередь, утверждает, что саммит на Аляске "позволил решить несколько задач".

"Впервые было отвергнуто черно-белое видение военного конфликта в Украине", – сказал он.

Кроме того, по его словам, встреча Трампа с Путиным "дала старт нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами".

По мнению главы правительства Словакии, эта встреча "похоже, стерла единственную обязательную позицию по войне, которую так твердо продвигала администрация Байдена и по-прежнему продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе".

Саммит "показал зеркало тем европейским лидерам, которые хотят нового железного занавеса между Европой и Россией", сказал Фицо, отметив, что санкции против российского руководства не помогут.

Его заявление перекликается с комментарием венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее сказал, что после саммита на Аляске "мир стал безопаснее".

