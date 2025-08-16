Фицо высказался о встрече Трампа с Путиным в духе кремлевской пропаганды
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным, использовал тезисы из риторики Кремля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
В своем видеообращении Фицо говорил, в частности, о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности.
"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", – сказал словацкий премьер.
Издание напоминает, что Путин регулярно говорит о "первопричинах" развязанной им войны, используя эту фразу, чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение, поскольку, по мнению российского правителя, Украина представляла угрозу безопасности РФ.
Последний раз глава Кремля употребил эту фразу в пятницу после встречи с Трампом на Аляске, сославшись на стремление Украины вступить в НАТО и ложные утверждения о том, что украинское правительство возглавляют нацисты.
Фицо же, в свою очередь, утверждает, что саммит на Аляске "позволил решить несколько задач".
"Впервые было отвергнуто черно-белое видение военного конфликта в Украине", – сказал он.
Кроме того, по его словам, встреча Трампа с Путиным "дала старт нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами".
По мнению главы правительства Словакии, эта встреча "похоже, стерла единственную обязательную позицию по войне, которую так твердо продвигала администрация Байдена и по-прежнему продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе".
Саммит "показал зеркало тем европейским лидерам, которые хотят нового железного занавеса между Европой и Россией", сказал Фицо, отметив, что санкции против российского руководства не помогут.
Его заявление перекликается с комментарием венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее сказал, что после саммита на Аляске "мир стал безопаснее".
Подробный анализ и инсайдерская информация о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".