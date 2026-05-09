У Вільнюсі 9 травня роздавали туалетний папір з портретом Путіна

У литовському Вільнюсі 9 травня біля Антакальнського кладовища, куди частина представників російської громади для святкування Дня перемоги, відбувається акція протесту, мета якої – висловити несхвалення ідеалізації радянських часів та романтизації періоду історичних окупацій і репресій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Захід було організовано міжнародним благодійним фондом "Старі дракони" спільно з віцепрезидентом фонду Мартінасом Кіселяускасом.

За словами організаторів, в основі історичної пам’яті мають лежати факти, повага до жертв та відповідальність перед майбутніми поколіннями.

Як повідомляє LRT, біля кладовища також роздавали туалетний папір із зображенням кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Це для чистоти Литви", – заявив чоловік, який тримав рулон.

Відвідувачі кладовища не захотіли брати рулони й роздратовано реагували на такі пропозиції.

Також стало відомо, що у Вільнюсі затримали чоловіка з георгіївською стрічкою.

Тим часом в естонському місті Нарва, що межує з Росією, опівночі 9 травня на стіні Нарвського замку вивісили плакат із зображенням закривавленого господаря Кремля та написом "Путін – воєнний злочинець".