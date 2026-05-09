У Польщі біля кордону з РФ виявили дрон з написами кирилицею

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі в населеному пункті Осека, що біля кордону з російською Калінінградською областю, виявлено дрон із написами російською мовою.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані місцевої поліції, пише "Європейська правда".

Дрон виявили в полі. Наразі на місці події працюють служби. Місце події оточено.

"Повідомлення про це ми отримали від анонімного свідка", – розповіла речниця місцевої поліції Марта Кабеліс.

Як повідомляє RMF24, на дроні є написи кирилицею. Пристрій оснащений камерою, і це не той тип дрона, який можна звичайно купити в магазині.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

