У Польщі підтвердили готовність прийняти війська США, які виведуть з Німеччини

Польща готова прийняти додаткові американські війська після того, як президент США Дональд Трамп натякнув на можливу передислокацію військ із сусідньої Німеччини.

Про це у своєму Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда".

Представники Пентагону заявили, що виводять 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

"Польща готова прийняти додаткові американські війська з метою зміцнення східного флангу НАТО та забезпечення ще кращого захисту Європи", – написав польський міністр.

За його словами, "польсько-американський союз є наріжним каменем нашої безпеки"

За повідомленнями ЗМІ, виведення військ США, анонсоване Вашингтоном, стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.

