СМИ раскрыли, что Мелания Трамп написала Путину в своем письме

Первая леди США Мелания Трамп передала главе Кремля Владимиру Путину через президента США Дональда Трампа письмо, в котором призвала Путина "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.

Копия письма опубликована Fox News, пишет "Европейская правда".

Мелания Трамп написала "письмо мира" Путину, в котором сказала ему, что "настало время". Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

Сразу после получения письма Путин прочитал его в присутствии американской и российской делегаций.

В тексте письма первая леди подчеркнула, что у каждого ребенка, независимо от страны происхождения или социального статуса, "одинаковые мечты – о любви, возможностях и защите от опасности".

"Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, ответственность за будущее наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек", – обратилась она к Путину.

"Бесспорно, мы должны стремиться создать достойный мир для всех, чтобы каждая душа могла проснуться в мире, а будущее было надежно защищено. Простая, но глубокая концепция, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласитесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой – невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии", – говорится в ее письме.

Она заявила, что в современном мире "некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, не касаясь окружающей их тьмы, – это молчаливое сопротивление силам, которые могут отнять у них будущее".

"Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за пределы всех человеческих разделений, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня", – написала она.

Фото: Fox News

Ранее президент США заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решение по Украине.

О влиянии Мелании заговорили после пресс-конференции в Овальном кабинете 14 июля, когда Трамп рассказывал об особенностях своих бесед с российским правителем.

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в прошлом месяце сказал, что США будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами.

В июле в Совете Европы отметили, что некоторые действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям.