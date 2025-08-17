Фон дер Ляєн разом з Зеленським зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі 17 серпня, разом з іншими європейськими лідерами, направиться у Сполучені Штати (Вашингтон), щоб долучитися до спільної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому Домі в понеділок, 18 серпня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила речниця Європейської комісії.

Фон дер Ляєн разом з іншими європейськими лідерами доєднається до зустрічі з Зеленського з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

У неділю, 17 серпня, президент Зеленський прибуде в Брюссель, де проведе перемовини з президенткою фон дер Ляєн і вийде до ЗМІ на спільну прес-конференцію.

Після цього, о 16 за Києвом, фон дер Ляєн та Зеленський разом візьмуть участь у засіданні Коаліції рішучих за відеозв’язком.

На запрошення Зеленського, Урсула фон дер Ляєн приєднається до його зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі наступного дня, 18 серпня.

Як повідомляла "Європейська правда", європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва.

Мова йде про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".