Фон дер Ляйен вместе с Зеленским встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 17 августа, вместе с другими европейскими лидерами, направится в Соединенные Штаты (Вашингтон), чтобы присоединиться к совместной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме в понедельник, 18 августа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами присоединится к встрече с Зеленского с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

В воскресенье, 17 августа, президент Зеленский прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с президентом фон дер Ляйен и выйдет к СМИ на совместную пресс-конференцию.

После этого, в 16 по Киеву, фон дер Ляйен и Зеленский вместе примут участие в заседании Коалиции решительных по видеосвязи.

По приглашению Зеленского, Урсула фон дер Ляйен присоединится к его встрече с Дональдом Трампом в Белом доме на следующий день, 18 августа.

Как сообщала "Европейская правда", европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева.

Речь идет о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

