Глава МЗС Німеччини: мирне врегулювання вимагає чітких гарантій безпеки для України 

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наполягає, що мирне врегулювання російсько-української війни вимагає чітких гарантій безпеки для України.

Про це він написав у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що Європа твердо стоїть на боці України, незалежно від того, що планує глава Кремля Владімір Путін.

"Мирне врегулювання вимагає чітких гарантій безпеки для України – ми, європейці, готові до цього разом із США. Ніяких переговорів про Україну без України", – наполіг очільник німецького МЗС.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України. Трамп заявив, що це не буде місія НАТО. Україна сподівається, що США відіграватимуть якусь роль у місії.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 18 серпня – президента України супроводжуватимуть декілька європейських лідерів.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп на саміті 15 серпня, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".