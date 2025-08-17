Прем’єр Британії долучиться до зустрічі євролідерів з Зеленським і Трампом 

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер супроводжуватиме президента України Володимира Зеленського завтра до Вашингтона на його зустріч з Дональдом Трампом, у якій також візьмуть участь інші європейські лідери та генсек НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на Дауніг-стріт, інформує Sky News.

Стармер є одним з кількох європейських лідерів, які, як очікується, приєднаються до зустрічі. Серед них – президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб.

Також на переговорах будуть присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте.

Європейські лідери прибудуть до Вашингтона на спільну зустріч із Зеленським після того, як президент США надіслав їм запрошення.

Переговори відбудуться за підсумками саміту лідерів США та Росії 15 серпня щодо завершення війни в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на зустрічі планує обговорити питання збереження санкцій щодо Росії.

Своєю чергою, президент Зеленський прибуде до Брюсселя у неділю, 17 серпня, та проведе перемовини з президенткою фон дер Ляєн.