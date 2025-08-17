Глава МИД Германии: мирное урегулирование требует четких гарантий безопасности для Украины

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль настаивает, что мирное урегулирование российско-украинской войны требует четких гарантий безопасности для Украины.

Об этом он написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Европа твердо стоит на стороне Украины, независимо от того, что планирует глава Кремля Владимир Путин.

"Мирное урегулирование требует четких гарантий безопасности для Украины – мы, европейцы, готовы к этому вместе с США. Никаких переговоров об Украине без Украины", – настаивал глава немецкого МИД.

Как известно, президент США Дональд Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины. Трамп заявил, что это не будет миссия НАТО. Украина надеется, что США будут играть какую-то роль в миссии.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа – президента Украины будут сопровождать несколько европейских лидеров.

