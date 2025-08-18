Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с главой США Дональдом Трампом.

Об этом стало известно из его соцсетей, передает "Европейская правда".

Зеленский сообщил о том, что прибыл в Вашингтон, а также поблагодарил Трампа за приглашение.

"Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным", – подчеркнул он.

Он напомнил об ошибках прошлых лет, когда Украину "заставили отдать Крым и часть Донбасса", и о том, что "гарантии безопасности" 1994 года не сработали.

"Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, мы защитим Украину, эффективно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала", – заявил Зеленский.

Украинский президент выразил надежду, что сила Украины, Европы и США заставит Россию к настоящему миру.

Как известно, вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин на саммите на Аляске согласился на предоставление Украине "прочных гарантий безопасности" со стороны США и европейских союзников в рамках потенциального мирного соглашения.

Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа.