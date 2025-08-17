Зеленський про гарантії безпеки: не відомо, про що реально говорили Трамп і Путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Про це він заявив під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відповідав на питання щодо бачення Росією гарантій безпеки для України, про що йшлося на саміті між Трампом і Путіним.

"Передусім я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп", – відзначив Зеленський.

Він додав у цьому контексті, що Трамп сказав "багато деталей" йому та європейським лідерам. "І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки", – сказав глава держави.

Далі він пояснив, якими бачить гарантії безпеки для України.

"Гарантій безпеки – це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії, це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії – це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце, я вважаю, гарантія безпеки", – сказав Зеленський.

Він додав, що поки залишаються запитаннями без відповідей те, чи будуть іноземні війська розгорнуті в Україні, та чи захищатимуть партнери України українське небо.

"На них (ці питання. – Ред.) ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки", – зазначив президент.

ЗМІ повідомили, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 18 серпня – президента України супроводжуватимуть декілька європейських лідерів.

За даними ЗМІ, Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.