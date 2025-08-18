Стал известен график переговоров Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по Киеву.

Расписание обнародовал Roll Call, пишет "Европейская правда".

Опубликованное расписание свидетельствует, что переговоры между Зеленским и Трампом начнутся в 20:15 по Киеву и продлятся около часа.

Уже в 22:00 по киевскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.

Скриншот: Roll Call

Обратим внимание, что 18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский президент может "почти мгновенно" завершить войну с Россией, если захочет.

