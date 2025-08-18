Трамп перед зустріччю із Зеленським та європейцями: великий день у Білому домі

Американський президент напередодні зустрічі зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським, а також європейськими лідерами заявив, що на Білий дім чекає "великий день".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У понеділок, 18 серпня (за київським часом), Трамп заявив, що завтра у Білому домі "великий день".

"Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх!", – написав він.

Скриншот: Truth Social

Як відомо, 18 серпня Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Приводом для візиту є можливе укладення мирної угоди з РФ після саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Європейці разом з Україною раніше наполягали на перемир'ї, перш ніж розпочинати будь-які переговори про мир. Трамп, однак, тепер вважає, що припиняти вогонь не доцільно.

17 серпня Трамп опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.