Трамп перед встречей с Зеленским и европейцами: большой день в Белом доме

Американский президент накануне встречи со своим украинским визави Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами заявил, что Белый дом ждет "большой день".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

В понедельник, 18 августа (по киевскому времени), Трамп заявил, что завтра в Белом доме "большой день".

"Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!", – написал он.

Скриншот: Truth Social

Как известно, 18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Поводом для визита является возможное заключение мирного соглашения с РФ после саммита Трампа и Путина на Аляске.

Европейцы вместе с Украиной ранее настаивали на перемирии, прежде чем начинать какие-либо переговоры о мире. Трамп, однако, теперь считает, что прекращать огонь нецелесообразно.

17 августа Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.