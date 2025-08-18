У Туреччині автобус потрапив у ДТП: троє загиблих, 20 постраждалих

Внаслідок аварії пасажирського автобуса в турецькій провінції Стамбул у понеділок, 18 серпня, загинули троє людей, ще 20 отримали поранення.

Про це повідомило губернаторство Стамбула у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 18 серпня, о 06:15 ранку, пасажирський автобус, що прямував з Токата до Текірдага в районі Пашакой району Санджактепе, зіштовхнувся з огорожею після того, як водій втратив контроль над транспортним засобом.

За попередніми даними, троє з 35 пасажирів, що перебували в автобусі, загинули, ще 20 зазнали поранень.

Постраждалих доправлено до найближчих лікарень для надання медичної допомоги, розпочато розслідування обставин події.

Фото: Х

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.

Нещодавно на півдні Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої постраждали кілька людей.