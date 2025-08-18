В Турции автобус попал в ДТП: трое погибших, 20 пострадавших

В результате аварии пассажирского автобуса в турецкой провинции Стамбул в понедельник, 18 августа, погибли три человека, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщило губернаторство Стамбула в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В понедельник, 18 августа, в 06:15 утра, пассажирский автобус, следовавший из Токата в Текирдаг в районе Пашакой района Санджактепе, столкнулся с ограждением после того, как водитель потерял контроль над транспортным средством.

По предварительным данным, трое из 35 пассажиров, находившихся в автобусе, погибли, еще 20 получили ранения.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи, начато расследование обстоятельств происшествия.

Фото: Х

В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.

Недавно на юге Дании произошла железнодорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек.