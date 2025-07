Глава МЗС Угорщини похвалився прогресом проєкту нового нафтопроводу для поставок з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сійярто зазначив про "рух уперед з сербськими і російськими партнерами" у питанні будівництва нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією.

We’re moving forward with Serbian and Russian partners to build a new oil pipeline between Hungary and Serbia. While Brussels is banning Russian energy, cutting links and blocking routes, we need more sources, more routes. Hungary won’t fall victim to these disastrous decisions.