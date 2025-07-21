Глава МЗС Угорщини похвалився прогресом проєкту нового нафтопроводу для поставок з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сійярто зазначив про "рух уперед з сербськими і російськими партнерами" у питанні будівництва нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією.

We’re moving forward with Serbian and Russian partners to build a new oil pipeline between Hungary and Serbia. While Brussels is banning Russian energy, cutting links and blocking routes, we need more sources, more routes. Hungary won’t fall victim to these disastrous decisions. – Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) July 21, 2025

"У час коли Брюссель забороняє російські енергоресурси, обриває зв’язки і блокує маршрути, нам потрібно більше джерел і більше маршрутів. Угорщина не дасть зробити себе жертвою цих катастрофічних рішень", – заявив очільник МЗС Угорщини.

План передбачає спорудження ділянки протяжністю близько 190 км, яка з’єднає систему "Дружба" на угорському боці з сербською інфраструктурою біля міста Новий Сад. Це дозволить транспортувати альтернативну нафту з Сербії і розвантажити існуючий потік через Адріатичний напрямок та створити резервні маршрути для угорських та сербських переробних підприємств.

Його завершення планують на 2028 рік.

У РФ раніше заявили про готовність постачати нафту через новий трубопровід між Сербією та Угорщиною.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою.

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