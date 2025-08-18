Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, остановившей поставки нефти в Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что повлекло "прекращение поставок нефти" в его страну.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В понедельник, 18 августа, Сийярто заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" – историческом канале поставок Urals (сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии).

На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

"Это последнее нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" – подчеркнул глава венгерского МИД 18 августа.

Сийярто процитировал заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который объявил, что российские эксперты работают над "скорейшим восстановлением трансформаторной станции", необходимой для функционирования трубопровода, а также пожаловался, что пока неизвестно, когда будут восстановлены поставки.

"Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и все более частые нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это", – возмутился Сийярто.

Венгерский дипломат заявил, что российско-украинская война – "не война" Венгрии, и подчеркнул, что его страна "хочет оставаться в стороне", пока у власти правительство премьер-министра Виктора Орбана.

"Напоследок напоминаем украинским политикам: электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины", – добавил он.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

В июле Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который анонсировали ранее весной, и снова покритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

