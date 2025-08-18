У Швеції судитимуть ексрадника з нацбезпеки за недбале поводження з документами

Цього тижня за звинуваченням у недбалому поводженні з конфіденційними документами постане перед судом у Стокгольмі колишній радник з питань національної безпеки Швеції Генрік Ландергольм.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Генрік Ландергольм був змушений піти у відставку в січні, коли прокурор розпочав розслідування звинувачень у тому, що він нібито залишив різні документи в конференц-готелі поблизу столиці.

Цього тижня йому висунуть звинувачення у недбалому поводженні з конфіденційними документами.

У суді будуть допитані свідки, щоб встановити, чи вчинив Ландергольм кримінально недбало під час роботи з документами в конференц-готелі на початку 2023 року, а також визначити, наскільки ці документи були конфіденційними.

Судовий процес триватиме три дні, і в разі визнання винним Ландергольм може бути засуджений до штрафу або до одного року позбавлення волі.

Адвокат Ландергольма заявив, що його клієнт заперечує кримінальну провину.

"Простіше кажучи, він заперечує абсолютно все, що стверджує прокурор, за винятком того, що деякі документи зникли. Але ми стверджуємо, що в цьому немає нічого кримінального", – сказав він.

За інформацією шведської газети Dagens Nyheter, Ландергольм поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення може завдати шкоди безпеці Швеції.

У травні стався ще один інцидент, але вже з новим радником премʼєр-міністра Швеції з нацбезпеки. Тобіас Тиберг, який був призначений радником Ульфа Крістерссона 8 травня, подав у відставку менш ніж через добу після призначення – після того, як стало відомо про його фотографії в додатку Grindr.