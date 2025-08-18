В Швеции будут судить экс-советника по нацбезопасности за небрежное обращение с документами

На этой неделе по обвинению в небрежном обращении с конфиденциальными документами предстанет перед судом в Стокгольме бывший советник по вопросам национальной безопасности Швеции Генрик Ландерхольм.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Генрик Ландерхольм был вынужден уйти в отставку в январе, когда прокурор начал расследование обвинений в том, что он якобы оставил различные документы в конференц-отеле вблизи столицы.

На этой неделе ему предъявят обвинение в небрежном обращении с конфиденциальными документами.

В суде будут допрошены свидетели, чтобы установить, поступил ли Ландерхольм уголовно небрежно во время работы с документами в конференц-отеле в начале 2023 года, а также определить, насколько эти документы были конфиденциальными.

Судебный процесс продлится три дня, и в случае признания виновным Ландерхольм может быть приговорен к штрафу или к одному году лишения свободы.

Адвокат Ландерхольма заявил, что его клиент отрицает уголовную вину.

"Проще говоря, он отрицает абсолютно все, что утверждает прокурор, за исключением того, что некоторые документы исчезли. Но мы утверждаем, что в этом нет ничего криминального", – сказал он.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, Ландерхольм положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения может нанести ущерб безопасности Швеции.

В мае произошел еще один инцидент, но уже с новым советником премьер-министра Швеции по нацбезопасности. Тобиас Тыберг, который был назначен советником Ульфа Кристерссона 8 мая, подал в отставку менее чем через сутки после назначения – после того как стало известно о его фотографиях в приложении Grindr.