Ексрадника уряду Швеції звинувачують у залишені секретних документів у готелі

У Швеції звинуватили колишнього радника уряду із питань національної безпеки в недбалому поводженні з секретною інформацією.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на обвинувальний висновок від вівторка, 11 березня, пише "Європейська правда".

Шведська прокуратура звинуватила колишнього радника уряду з питань національної безпеки – Генріка Ландергольма – у недбалому поводженні з секретною інформацією після того, як він нібито забув документи в конференц-готелі в 2023 році.

Прокурори заявили, що Ландергольм через недбалість розголосив "інформацію, що стосується умов секретного характеру і розголошення якої іноземній державі могло завдати шкоди безпеці Швеції".

Обвинувальний висновок свідчить, що Ландергольм залишив документи в незамкненому сейфі, коли виходив з готелю, а пізніше документи були повернуті.

Зазначається, що обраний на цю посаду урядом прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона у 2022 році, Ландергольм пішов у відставку в січні 2025 року після початку кримінального розслідування у цій справі.

За інформацією шведської газети Dagens Nyheter, радник премʼєра Крістерссона поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення може завдати шкоди безпеці Швеції.

27 січня 2025 року Ландергольм оголосив про свою відставку, оскільки поліція розпочала розслідування після того, як він ненавмисно залишив секретні документи в готелі.