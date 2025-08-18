У німецькому Дрездені планують до 2031 року відновити один з ключових мостів, що обвалився

У німецькому місті Дрезден повідомили плани відновлення мосту Кароли, який несподівано обвалився восени 2024 року.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерія Дрездена затвердила план побудови чотириполосного мосту через Ельбу на місці мосту Кароли, який довелось повністю знести після несподіваного обвалу однієї з секцій у вересні 2024 року.

Реалізація проєкту триватиме орієнтовно до 2031 року, організаційна підготовка почнеться у вересні. Вже відомо, що на реалізацію претендуватимуть чотири конструкторських бюро. Дизайни мають презентувати у травні 2026 року, після чого обиратимуть найкращий.

Початок будівництва прогнозують на другий квартал 2028 року.

Нагадаємо, несподіваний обвал 100-метрової секції мосту стався у вересні 2024 року, тоді дивом ніхто не постраждав. Після обстеження його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією. За висновками фахівців, обвал став наслідком корозії внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні із "втомою" так званих попередньо напружених сталей.

Перший міст Кароли через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.

У процесі демонтажу поблизу зруйнованого мосту виявили декілька нерозірваних бомб часів Другої світової.