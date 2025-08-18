В Дрездене планируют к 2031 году восстановить один из ключевых мостов, который рухнул

В немецком городе Дрезден сообщили о планах восстановления моста Каролы, который неожиданно обрушился осенью 2024 года.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мэрия Дрездена утвердила план строительства четырехполосного моста через Эльбу на месте моста Каролы, который пришлось полностью снести после неожиданного обрушения одной из секций в сентябре 2024 года.

Реализация проекта продлится ориентировочно до 2031 года, организационная подготовка начнется в сентябре. Уже известно, что на реализацию претендуют четыре конструкторских бюро. Дизайны должны быть представлены в мае 2026 года, после чего будет выбран лучший.

Начало строительства прогнозируют на второй квартал 2028 года.

Напомним, неожиданный обвал 100-метровой секции моста произошел в сентябре 2024 года, тогда чудом никто не пострадал. После обследования его решили полностью снести и заменить новой конструкцией. По заключению специалистов, обвал стал следствием коррозии в результате проникновения влаги на этапе строительства в сочетании с "усталостью" так называемых предварительно напряженных сталей.

Первый мост Каролы через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войск нацистской Германии.

Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.

В процессе демонтажа вблизи разрушенного моста обнаружили несколько неразорвавшихся бомб военного времени.