Зеленский после встречи с Келлогом: у Трампа есть сила, чтобы принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генералом Китом Келлогом в Вашингтоне заявил, что Россию можно принудить к миру только силой – и у президента США Дональда Трампа есть такая сила.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил Келлога за встречу, которая прошла перед переговорами президентов Украины и США, а также европейских лидеров в Вашингтоне в понедельник.

"Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи – очень серьезно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос мира касается всей Европы.

"Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил об очередных российских атаках этой ночью, в ходе которых погибли мирные жители, среди них двое детей, а десятки людей получили ранения.

Президент рассказал, что на встрече обсуждали ситуацию на поле боя, дипломатические возможности Украины, Европы и США.

"Россию можно принудить к миру только силой, и президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил", – подчеркнул Зеленский.

По данным СМИ, после февральского скандала в Овальном кабинете британские чиновники пытались научить Зеленского "говорить на языке Трампа" – ожидается, что этот подход будет воплощен во время переговоров в Белом доме в понедельник.

По сообщению издания Axios, Белый дом спрашивал украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Одежда Зеленского стала проблемой во время его предыдущей встречи в Овальном кабинете с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.