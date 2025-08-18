Європейські лідери починають прибувати до Білого дому

Європейські лідери, які братимуть участь у масштабних переговорах у Вашингтоні щодо російсько-української війни, починають прибувати до Білого дому.

Як повідомляє "Європейська правда", за цим можна спостерігати зі стрімів багатьох ЗМІ.

Близько 19:15 за Києвом до Білого дому першим прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

BBC

Наступними приїхали прем’єр Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а слідом за ними – прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александр Стубб.

BBC

ВВС повідомляли, що Зеленський прибуде останнім, коли усі європейці будуть вже на місці.

Перед цим, за даними ЗМІ, Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України перед зустріччю з Трампом.

Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. На зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським будуть двоє топпосадовців.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.