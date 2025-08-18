Зеленський проводить зустріч з Келлогом у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський в понеділок проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом перед переговорами з президентом США та європейськими лідерами, що відбудуться пізніше.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує "Європейська правда".

Зустріч проходить у готелі Hay-Adams, поблизу резиденції Білого дому.

Пізніше у понеділок президент Зеленський проведе тет-а-тет з президентом Трампом у Білому домі. Опісля пройдуть переговори у розширеному форматі з європейськими лідерами.

За даними ЗМІ, після лютневого скандалу в Овальному кабінеті британські посадовці намагалися навчити Зеленського "говорити мовою Трампа" – очікується, що цей підхід втілиться під час переговорів у Білому домі в понеділок.

За повідомленням видання Axios, Білий дім питав українських посадовців, чи одягне Зеленський костюм на зустріч з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок.

Одяг Зеленського став проблемою під час його попередньої зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско.