Европейские лидеры начинают прибывать в Белый дом

Европейские лидеры, которые примут участие в масштабных переговорах в Вашингтоне по российско-украинской войне, начинают прибывать в Белый дом.

Как сообщает "Европейская правда", за этим можно наблюдать по стримам многих СМИ.

Около 19:15 по Киеву в Белый дом первым прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Следом приехали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за ними – премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

ВВС сообщали, что Зеленский прибудет последним, когда все европейцы уже будут на месте.

Перед этим, по данным СМИ, Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины перед встречей с Трампом.

Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. На встрече лидеров США и Украины в Овальном кабинете будут пять представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а с Зеленским будут два топ-чиновника.

