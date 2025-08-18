ЗМІ: Зеленський і євролідери радяться у посольстві України перед зустріччю з Трампом
Новини — Понеділок, 18 серпня 2025, 18:28 —
У понеділок вранці європейські лідери прибули до посольства України в США, щоб провести зустріч з Володимиром Зеленським перед переговорами з Дональдом Трампом у Білому домі.
Про це повідомляють британські ЗМІ, зокрема, Sky News, BBC та The Guardian, пише "Європейська правда".
BBC, зокрема, повідомляє, що у посольстві розпочалась "підготовча зустріч" з Володимиром Зеленським.
Раніше журналісти зафіксували, як до будівлі прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александер Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Sky News пише, що ще очікується прибуття лідерів Франції, Італії та Німеччини.
Раніше стало відомо, що європейські лідери та Зеленський матимуть підготовчу зустріч перед розмовою з Трампом. Коли та де відбудеться зустріч, не уточнювалось.
Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.
Після неї президент заявив, що Росію можна примусити до миру тільки силою – і у президента США Дональда Трампа є така сила.