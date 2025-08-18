ЗМІ: Зеленський і євролідери радяться у посольстві України перед зустріччю з Трампом 

У понеділок вранці європейські лідери прибули до посольства України в США, щоб провести зустріч з Володимиром Зеленським перед переговорами з Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляють британські ЗМІ, зокрема, Sky News, BBC та The Guardian, пише "Європейська правда".

BBC, зокрема, повідомляє, що у посольстві розпочалась "підготовча зустріч" з Володимиром Зеленським.

Раніше журналісти зафіксували, як до будівлі прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александер Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Кір Стармер заходить до посольства України у Вашингтоні джерело: Sky news

Президент Зеленський зустрічає президента Фінляндії Стубба

Sky News пише, що ще очікується прибуття лідерів Франції, Італії та Німеччини.

Раніше стало відомо, що європейські лідери та Зеленський матимуть підготовчу зустріч перед розмовою з Трампом. Коли та де відбудеться зустріч, не уточнювалось.

Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Після неї президент заявив, що Росію можна примусити до миру тільки силою – і у президента США Дональда Трампа є така сила.