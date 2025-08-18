ЗМІ дізналися склад делегацій на зустрічі Зеленського і Трампа
Новини — Понеділок, 18 серпня 2025, 19:04 —
На зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським також буде велика делегація.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
Британський мовник зазначає, що має підтвердження від Білого дому щодо складу американської делегації на переговорах з президентом України увечері 18 серпня. Разом із Трампом в Овальному кабінеті будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та спецпредставник з питань України Кіт Келлог.
З українського боку, разом із Зеленським на переговори прийдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.
Оновлено. Згодом Reuters повідомили, що склад української делегації ширший: будуть присутні також експосол в ООН, перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та заступники керівника ОП Павло Паліса та Ігор Брусило. Наразі невідомо, чи це повний перелік посадовців.
Перед цим ЗМІ дізналися, що Зеленський і європейські лідери вже радяться у посольстві України перед зустріччю з Трампом.
Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.
Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.