ЗМІ дізналися склад делегацій на зустрічі Зеленського і Трампа

Новини — Понеділок, 18 серпня 2025, 19:04 — Марія Ємець

На зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським також буде велика делегація. 

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Британський мовник зазначає, що має підтвердження від Білого дому щодо складу американської делегації на переговорах з президентом України увечері 18 серпня. Разом із Трампом в Овальному кабінеті будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та спецпредставник з питань України Кіт Келлог. 

З українського боку, разом із Зеленським на переговори прийдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. 

Оновлено. Згодом Reuters повідомили, що склад української делегації ширший: будуть присутні також експосол в ООН, перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та заступники керівника ОП Павло Паліса та Ігор Брусило. Наразі невідомо, чи це повний перелік посадовців. 

Перед цим ЗМІ дізналися, що Зеленський і європейські лідери вже радяться у посольстві України перед зустріччю з Трампом.

Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. 

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.


