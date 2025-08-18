Трамп и Зеленский вышли после встречи, начинается этап переговоров с европейцами

Президенты США и Украины вышли после встречи на совместное фото с европейскими лидерами, которые не присутствовали во время их первого разговора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют прямые трансляции из Белого дома.

Незадолго до 22 часов по киевскому времени Дональд Трамп и Владимир Зеленский вышли в кулуары Белого дома и вместе с европейскими лидерами встали для совместного фото.

President Trump and President Zelenskyy en route to meet with the European leaders pic.twitter.com/EHvttm7nDl – Margo Martin (@MargoMartin47) August 18, 2025

После этого должны начаться переговоры с участием всех присутствующих.

На время двусторонней встречи, отмечает Reuters, европейским лидерам предложили обед.

Напомним, во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает прекращение боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа и европейских союзников за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".