FT розповів про "мирний план" Зеленського: компенсація від РФ та закупівля зброї у США

Британське видання Financial Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент Володимир Зеленський привіз до США документ, який описує українське бачення мирних домовленостей.

Видання опублікувало окремі деталі плану, про який досі не повідомлялося публічно.

Для того, щоби зацікавити Дональда Трампа цим планом, а також участю США у ньому, Україна пропонує гарантувати, що після досягнення мирних домовленостей європейські партнери закуплять зброю для ЗСУ у американських виробників на суму в $100 млрд. Очікується, що такі контрактні зобов'язання будуть привабливим для США. Номенклатура зброї для закупівлі не уточнюється, але раніше Україна заявляла про зацікавленість у закупівлі щонайменше 10 систем Patriot.

Також пропонується створити спільний проєкт українських виробників новітніх дронів та американських компаній на суму в $50 млрд. Видання не уточнює, що це буде за проєкт і хто буде отримувачем озброєння – зокрема, чи йдеться про постачання ЗСУ чи про комерційну діяльність для постачання продукції на ринок.

Пропозиція України передбачає, що переговори почнуться з припинення вогню, при цьому Київ відмовляється від територіальних поступок. Натомість фокусом є система гарантій безпеки, яка має бути розроблена. "Стійкий мир має ґрунтуватися не на поступках і безкоштовних подарунках Путіну, а на міцній системі безпеки, яка запобігатиме майбутній агресії", – цитує видання цей документ.

За даними Financial Times, Київ також наполягає на отриманні від Росії повної компенсації за збитки, завдані війною. Частина компенсацій може бути покрита за рахунок заморожених у західних країнах російських суверенних активів на суму $300 млрд.

Передбачається, що будь-які послаблення санкцій мають бути надані лише за умови дотримання Росією майбутньої мирної угоди.

Невідомо, якою була реакція американської сторони на цей документ, що явно суперечить позиції Путіна.

Як повідомлялося, Після переговорів у Білому дому Трамп почав підготовку зустрічі Зеленського з Путіним, яка пройде у два етапи.

Під час переговорів у Білому домі канцлер Німеччини публічно посперечався з Трампом через його небажання вимагати перемир'я у російського лідера.

Дивіться також відеопояснення "ЄвроПравди" про те, на якому тлі проходила зустріч у Білому домі.