FT рассказал о "мирном плане" Зеленского: компенсация от РФ и закупка оружия у США

Британское издание Financial Times сообщило со ссылкой на собственные источники, что президент Владимир Зеленский привез в США документ, который описывает украинское видение мирных договоренностей.

Издание опубликовало отдельные детали плана, о котором до сих пор не сообщалось публично.

Для того, чтобы заинтересовать Дональда Трампа этим планом, а также участием США в нем, Украина предлагает гарантировать, что после достижения мирных договоренностей европейские партнеры закупят оружие для ВСУ у американских производителей на сумму в $100 млрд. Ожидается, что такие контрактные обязательства будут привлекательным для США. Номенклатура оружия для закупки не уточняется, но ранее Украина заявляла о заинтересованности в закупке не менее 10 систем Patriot.

Также предлагается создать совместный проект украинских производителей новейших дронов и американских компаний на сумму в $50 млрд. Издание не уточняет, что это будет за проект и кто будет получателем вооружения – в частности, идет ли речь о поставках ВСУ или о коммерческой деятельности для поставки продукции на рынок.

Предложение Украины предусматривает, что переговоры начнутся с прекращения огня, при этом Киев отказывается от территориальных уступок. Зато фокусом является система гарантий безопасности, которая должна быть разработана. "Устойчивый мир должен основываться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на прочной системе безопасности, которая предотвратит будущую агрессию", – цитирует издание этот документ.

По данным Financial Times, Киев также настаивает на получении от России полной компенсации за ущерб, нанесенный войной. Часть компенсаций может быть покрыта за счет замороженных в западных странах российских суверенных активов на сумму $300 млрд.

Предполагается, что любые послабления санкций должны быть предоставлены только при условии соблюдения Россией будущего мирного соглашения.

Неизвестно, какой была реакция американской стороны на этот документ, явно противоречащий позиции Путина.

Как сообщалось, после переговоров в Белом доме Трамп начал подготовку встречи Зеленского с Путиным, которая пройдет в два этапа.

Во время переговоров в Белом доме канцлер Германии публично поспорил с Трампом из-за его нежелания требовать перемирия у российского лидера.

